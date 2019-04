The examples populate this alert with dummy content

LUCHA POR LA PERMANENCIA ¿Que piensan los rivales del Alcoyano? En Ser Deportivos hablamos con compañeros de prensa de Ejea de los Caballeros, Teruel, Castellón, Valencia, Cuenca y Sabadell para saber las sensaciones que tienen en la recta final de liga martes, 23 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/04/2019) El Alcoyano quiere salvar la categoría y en Alcoy muchos son optimistas, pero lo mismo que piensa el aficionado del Alcoyano y que piensa que su equipo se va a salvar, los diferentes rivales implicados en la lucha por la salvación, piensan lo mismo. No hay sitio para todos del puesto 12 la colista, sólo hay tres puntos de diferencia. Hay ocho equipos implicados, Ejea, Peralada, Teruel, Castellón, Mestalla, Conquense, Alcoyano y Sabadell. De esos equipos, tres bajarán de categoría, uno promocionará y cuatro se salvarán. Todos están en el bombo. Los enfrentamientos directos serán decisivos. Hoy en Ser Deportivos hablamos con compañeros de prensa de la Cadena Ser de Ejea de los Caballeros, Teruel, Castellón y Cuenca, Además de los compañeros de Radio Sabadell y de la radio oficial del Valencia CF.