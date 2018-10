The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA Què provoca un tsunami? José Cantó analitza les causes que provoquen aquest fenomen i les seves conseqüències martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (02/10/2018) El devastador tsunami d'Indonèsia amb més d'1.000 morts és el punt de partida del tema del mes que José Canto analitza al programa del mes d'octubre. El doctor en Física analitza les causes que provoquen aquest fenomen i les seves conseqüències. Al final del programa formula una nova pregunta relacionada amb el canvi horari. En la matinada del proper 28 d'octubre a les 3 els rellotges tornaran a les 2. En cas de naixement de bessons o bessons en aquest interval de temps. Qui és el germà major legalment? Les respostes a radioalcoy@radioalcoy.com