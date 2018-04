Què són les deixalles espacials?

escúchalo en AUDIO De ciència certa (03/04/2018)

La recent desintegració de l'estació espacial de Xina en el Pacífic és el punt d'origen del programa De ciència certa. José Cantó, doctor en Física i conductor de l'espai, aborda aquest assumpte com a tema del mes i analitza d'on provenen les restes que hi ha per l'espai al voltant de la Terra. Són les conegudes com a deixalles espacials que en ocasions adquireixen una velocitat de 20.000 quilòmetres /hora.

El programa finalitza amb la solució a la incògnita del mes passat sobre si existeix la primavera en altres planetes. Cantó explica que tant Mart, com Saturn i Neptú tenen estacions. La pregunta que formula perquè un nou oïdor pugui guanyar un rellotge solar el mes que ve és si existeix l'al·lèrgia al wi-fi. Les respostes a radioalcoy@radioalcoy.com.