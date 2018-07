The examples populate this alert with dummy content

ECONOMATO CÁRITAS Que el viaje no sea una carga Las familias sin recursos tienen autobús gratuito para acceder al economato de Cáritas. martes, 10 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las familias sin recursos tienen autobús gratuito para acceder al economato de Cáritas. El servicio ha comenzado a operar con 150 usuarios. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de estas familias un bono especial para que, desde cualquier punto de la ciudad, puedan acceder a los servicios del economato, ubicado en la calle de El Camí. Los viajes de ida y vuelta son gratis con este bono solo los jueves, el día en el que el economato distribuye productos de primera necesidad. El director del economato, Rafael Tortosa, explica como funcionan los bonos. “Cada familia cuando vaya al economato podrá retirar el bono para que el viaje en autobús no sea un problema. Para muchos esos 85 céntimos que cuesta el billete supone mucho dinero y por eso hemos tomado esta decisión. La persona pedirá el billete de vuelta y se le dará también el de ida para la próxima vez que vuelva al economato. Sólo servirá para los jueves. Se darán dos por familia tanto de ida como de vuelta ya que muchos van acompañados”, explicó. El objetivo de este servicio especial es que el acceso al economato no grave los escasos recursos de las familias con problemas económicos. Cada familia dispondrá de dos billetes de ida y vuelta a la semana.