DE CIÈNCIA CERTA Què vol dir internet de les coses? El doctor José Cantó explica en què consistirà la implantació de la nova generació de tecnologia o 5G miércoles, 02 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (01/10/2019) La nova generació de tecnologia possibilitarà que qualsevol objecte de la vida quotidiana puga estar connectat a la xarxa. El doctor i responsable de la secció De ciència Certa, José Cantó, exposa aquest dimarts les diferents aplicacions de la tecnologia 5G, que van des de la medicina a la vida domèstica, la qual cosa denominem internet de les coses.

De Ciència Certa finalitza amb la pregunta que permet participar als oïdors. Aquest mes està relacionada amb el tema del programa: “com es denomina l'addicció als telèfons mòbils? Les respostes poden enviar-les a radioalcoy@radioalcoy.com