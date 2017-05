The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF DE ASCENSO Quedada para recibir al equipo Las peñas del Alcoyano organizan una quedada antes del choque ante el Cartagena – Será a las 18.00 en el aparcamiento de Gol A jueves, 25 de mayo de 2017 Las peñas del Alcoyano han organizado una quedada para apoyar y recibir al equipo antes del encuentro ante el Cartagena. Se esperará al autobús dos horas antes del partido para que los jugadores noten el aliento de la afición y sea el empuje que necesitan para pasara la eliminatoria, que se intuye muy complicada, pero sin duda se afronta con el optimismo de jugar como locales. Una segunda vez vivir lo que se vivió ante el Cartagena en 2009, sería un palo demasiado duro para una afición volcada con el equipo de Toni Seligrat. Además se quiere recuperar el espíritu y el ambiente que se generó ante el Efese en en aquella eliminatoria de 2009. Por ello, se lanzarán 100.000 servilletas, hay para repartir 1.000 aplaudidores de plástico y dos banderas gigantes, además de alguna sorpresa que no quieren desvelar. Hay que tener en cuenta que esta es la primera de las eliminatorias, unos cuartos de final que nada tienen que ver con el partido anterior, ya que aquella eliminatoria era de campeones y el que logró ganarla ascendió directamente a Segunda División A, en ese caso el equipo cartagenero. La revancha deportiva está preparada el domingo sobre las 22.00 se sabrá el desenlace, a no ser que se juegue prorroga…