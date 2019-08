The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Queremos centralizar el área de Juventud en el Centre Cervantes Jove" La concejal de Juventud y Vivienda, María Baca, ha visitado Radio Alcoy y ha explicado sus proyectos para una nueva legislatura lunes, 19 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/08/2019) La concejal de Juventud, Vivienda y Patrimonio Municipal, María Baca, ha estado en Radio Alcoy para ser entrevistada por la jefa de Informativos, Lucía Gadea, quien ha explicado una serie de proyectos en sus áreas para la nueva legislatura. Baca ha insistido en la transversalidad de sus concejalías como han realizado el resto de concejales del gobierno y ha destacado que toda la actividad de juventud buscan centralizarla en el Centre Cervantes Jove, ampliando la atención hasta los 30 años. También ha dado una serie de medidas sobre vivienda como un observatorio sobre la propia vivienda según un ruego de Podem Alcoi, o en patrimonio municipal, como la adquisición de la plaza de Benissaidó.