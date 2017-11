The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Queremos dar a conocer el significado de La Serreta" La Universidad de Alicante y el Arqueológico Municipal Camil Visedo abren a la ciudadanía las investigaciones en torno a santuarios, paisajes sagrados y actividades rituales en el mundo ibérico jueves, 09 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/11/2017) Expertos de distintas universidades analizan los hallazgos en torno a Santuarios, paisajes sagrados y actividades rituales en el mundo ibérico. Las jornadas se enmarcan en el centenario del descubrimiento de La Serreta. Organizadas por la Universidad de Alicante y el Museo Arqueológico Municipal Camil Visedo de Alcoy, comienzan este jueves por la tarde en el Salón Actos del Aulario II de la Universidad de Alicante y tendrán continuidad el viernes en la sede de Alcoy de la Cámara de Comercio. Ignasi Grau, profesor de la Universidad de Alicante ha destacado en Hoy por Hoy Alcoy el carácter abierto de sesión. "Queremos dar a conocer el significado de La Serreta y otros lugares ibéricos de la zona. Por eso nos desplazamos a Alcoy, para que aquellos interesados en la arqueología ibérica de la zona valenciana o otras de Andalucía, focos de un Ibérico más excepcional puedan disfrutar de personalidades destacadas". La jornada concluye el viernes con la presentación a las 12,30 del libro El santuario ibérico y romano de La Serreta (Alcoi, Cocentaina y Penáguila).