OK LIGA “Queremos encadenar un par de victorias” El Patín Alcodiam afronta su último encuentro del año, lo hace ante el Caldes el miércoles 21 de diciembre a las 21h – En Ser Deportivos hemos hablado con su entrenador Sergi Punset miércoles, 21 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/12/2016) Nuevo y último partido del 2016 para el Enrile PAS Alcoy. El rival del equipo dirigido por Sergi Punset es el Recam Làser CH Caldes, que actualmente tiene 16 puntos y ocupa la octava posición en la tabla clasificatoria. Aunque este encuentro es el último del año, no es el de la primera vuelta, ya que ésta acaba en la jornada que se jugará el 7 de enero. “El Caldes es un equipo que lleva varios años con el mismo entrenador. Menos un fichaje de este año los jugadores llevan trabajando con el mismo entrenador entre 6 y 9 años. Incluso algunos jugadores han salido de su cantera, el actual entrenador les ha ascendido en varias ocasiones de categoría hasta mantenerse en la OK Liga”, ha explicado Sergi Punset en la entrevista de Ser Deportivos. Además, explica que “el Caldes es muy buen equipo, joven, compacto y que tiene pocas fisuras, y en su casa es muy fuerte”. Por su parte, el Patín Alcodiam viene de perder ante un rival directo y es colista, por ello, el equipo quiere “encadenar un par de victorias para que la gente coja un poco más de ánimo, aunque los jugadores están trabajando bien, con ganas”, explica Punset. Otro de los objetivos es “intentar acabar la primera vuelta con buenas sensaciones y en la segunda vuelta coger la regularidad después de un tiempo de adaptación, de conocernos”, añade el entrenador del Enrile, quien concluye explicando que le “hubiera sorprendido haber sido un equipo regular, haber sido siempre fiables, que seamos un equipo irregular con todos los cambios que ha habido, con fichajes de otros países, de otras ligas, que tienen que adaptarse, es normal, no me esperaba otra cosa”. Tras este partido los jugadores se marcharán unos días de vacaciones navideñas, desde el 22 hasta el 28 de diciembre, después volverán a los entrenamientos aunque dispondrán el día 31 y 1 para disfrutar de la Nochevieja. Después retomarán las sesiones de ejercicio para comenzar a preparar el que será el último partido de la primera vuelta que se jugará el 7 de enero en Alcoy ante el Igualada.