MURO CF “Queremos estar en mitad de tabla hacia arriba” Víctor Gallego, nuevo presidente del Muro, analiza el inicio de temporada en Ser Deportivos miércoles, 30 de agosto de 2017 El presidente del Muro CF, Víctor Gallego, ha pasado por Ser Deportivos para hablarnos del inicio de temporada y de cómo prepara el equipo la campaña después del descenso a Preferente de la temporada anterior. “El objetivo es estar a mitad de tabla hacia arriba, después del descenso la cosa esta siendo muy dura”. Y es que muchos de los jugadores de la temporada pasada se han marchado porque en otros equipos cobraban más. “Se mueve mucho dinero en la Preferente y nos han quitado muchos jugadores a base de talonario y contra eso no podemos luchar. Somos nuevos y estamos adaptándonos ”, destacó. El Muro comenzará la temporada en Gandía ante el Portuarios. Descubre todo lo que ha dicho el presidente del Muro en el programa de hoy.