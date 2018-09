The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Queremos intentar jugar el play off” El central del Alcoyano Fernando Pajarero es nuestro invitado en Premium Sport Café, conocemos un poco más a este malagueño que tiene muchas cosas que contar jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/09/2018) Cada tertulia con un jugador es diferente y hoy descubrimos Fernando Pajarero. El central del Alcoyano llegó al Deportivo porque le llamó el club y le entusiasmó El Collao cuando vino a jugar como rival. Pasó por Tailandia, Islandia o Inglaterra, además de algunos equipo españoles incluido el Betis B, donde llego a entrenar con Molina. Hizo sus pinitos como modelo y se decantó por el fútbol. Pajarero nos cuenta una cantidad de cosas que desconocíamos de él y que lo relata en el programa de hoy de Ser Deportivos desde Premium Sport Café, como cada jueves tomando “el café del Alcoyano”, con la colaboración de Héctor Rua.