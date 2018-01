The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Queremos normalizar el entorno del autismo" Con el lema 'Descubriendo el Trastorno del Espectro Autista', tres especialistas aportarán las claves para la vida cotidiana de quienes padecen sus efectos miércoles, 10 de enero de 2018 Los diagnosticados con los trastornos de asperger o autismo podrán encontrar respuestas y soluciones a su tratamiento en la mesa redonda organizada para este sábado en el Ágora. Con el lema Descubriendo el Trastorno del Espectro Autista, tres especialistas, el psiquiatra Francisco Fenollar, el psicólogo Marcos Jordá, y la profesora Nuria Gadea, aportarán las claves para normalizar la vida cotidiana de quienes padecen los efectos de estos síndromes. Vicent Catalá, presidente de la Associació TEA-Asperger Font Roja-Mariola, ha explicado este miércoles en Hoy por Hoy que la jornada busca la integración a través del desarrollo de técnicas y terapias. "Conocer este trastorno es importante porque nos podemos encontrar en nuestro entorno a personas diagnosticadas y lo que queremos es normalizar". La mesa redonda comienza a las 9 de la mañana y la entrada al acto es libre.