CD ALCOYANO “Queremos la primera posición” Marc Martínez, portero del Deportivo Alcoyano, ha hablado antes del partido del domingo ante el Badalona – Podrán seguir el encuentro en directo desde las 16.45h en el 1485OM o en esta web viernes, 03 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/03/2017) El Badalona es el único equipo que la pasada temporada logró ganar en El Collao, ahora viene a Alcoy con las cifras de que el Alcoyano lleva 27 partidos sin perder como local. El partido se disputará el domingo 5 de marzo a las 17 horas en El Collao y lo podrán seguir desde las 16.45h en el 1485OM o también a través de esta página web. En cuanto a las bajas del conjunto blanquiazul, Mario Arques continúa en la enfermería pero el Alcoyano recupera a Álvaro García de cara al encuentro del domingo, en el que los blanquiazules reciben al cuarto clasificado de la tabla, el Badalona, que tiene 7 puntos menos que el Alcoyano. Como viene siendo habitual, los de Toni Seligrat no quieren dejar escapar ningún punto de El Collao, en un partido que, de nuevo, se decidirá por detalles y en el que “la portería a 0 será un punto clave”, según ha afirmado Marc Martínez, cancerbero del Deportivo en rueda de prensa previa al encuentro. Martínez ya era blanquiazul cuando el equipo, entonces dirigido por Palop, perdió ante el Badalona en el feudo alcoyanista, El Collao, y reconoce que “marqué en rojo el partido contra el Badalona, tengo la espinita guardada y personalmente tengo ganas de que llegue el partido”. A pesar de que todos en la plantilla son conscientes de la importancia y de la dificultad que conllevará ganar al Badalona, equipo fuerte donde los haya jugando como visitante en césped natural, el cancerbero se mantiene firme señalando que “queremos la primera posición”. Toni Seligrat, el entrenador del equipo que está batiendo las cifras y que nos está `malacostumbrando´ a la victoria y a los buenos resultados, ha recordado la visita del Valencia Mestalla a El Collao hace dos jornadas, ya que la situación es similar: rival directo, gol average en juego, distanciarse de los siguientes clasificados, esto entre otras cosas. Aún así, el técnico valenciano, ha destacado que el tipo de equipo que es el Badalona, “aguerrido”, según lo ha señalado Seligrat, no tiene nada que ver con el juego del filial valencianista, que hace dos semanas no pudo hacer nada ante el 3-0 encajado en El Collao. A pesar de que el míster no contempla el empate a menos que “llegue una fase de play off y el empate nos de el pase”, también afirma que “puntuar siempre es bueno, ya sea en casa o fuera de casa”. Seligrat considera que a todos y cada uno de los que conforman el actual equipo del Alcoyano, tanto jugadores como cuerpo técnico, se les puede pedir más “pasando por mí mismo”, ha asegurado, ya que sabe que de ahora en adelante “queda lo más difícil”.