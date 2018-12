The examples populate this alert with dummy content

AGORA “Queremos que los alumnos se interesen por el textil” AITEX lanza el Reto 2019 para iniciar en la investigación del sector a los estudiantes de ESO miércoles, 26 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Instituto Tecnológico del Textil lanza el Reto Aitex 2019. Se trata de la segunda edición del premio enfocado a despertar en los alumnos de Secundaria el espíritu investigador. “Queremos que los alumnos se interesen por el textil”. Lo explica en el Espacio Agora Quico Sempere, responsable del Departamento Institucional de Aitex, que este miércoles 26 de diciembre aporta detalles acerca de en qué consiste la iniciativa y cómo mejora la primera convocatoria del año pasado. El Reto Aitex 2019 plantea que los alumnos propongan nuevos productos y/o nuevas funcionalidades en productos textiles que ayuden a mejorar la experiencia del deportista (prendas y complementos). En el siguiente enlace, los alumnos podrán encontrar ejemplos de textiles inteligentes, que ayudarán a potenciar su imaginación, y a proponer nuevas ideas/soluciones que mejoren los desarrollos existentes en la actualidad: https://www.aitex.es/wp-content/uploads/2018/11/EJEMPLOS-TEXTILES-INTELIGENTES.pdf Al concurso pueden optar todos los estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. de la Comunidad Valenciana. El plazo de presentación de inscripción finaliza el próximo 20 de marzo. “Con la inscripción pedimos una memoria técnica, funcionalidad, materiales empleados y como mejoraría lo que existe en el mercado”, explica Sempere. Los aspirantes disponen hasta el 17 de abril para presentar los trabajos. “Los trabajos se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: calidad de la propuesta presentada, resolución del problema planteado, diseño innovador y tecnológico, y viabilidad de la propuesta presentada”, añade. Toda la información está en la web Aitex.es y las dudas se resolverán en la dirección premios@aitex.es. Aitex espera mejorar los resultados de la primera convocatoria del año pasado en la que participación más de 250 alumnos. “Llegaron 74 propuestas y no solo alumnos de Alcoy, incluso tuvimos de Valencia y alrededores”. Los premios a Propuesta Ganadora Reto AITEX es de un ordenador MacBook Air de 13 pulgadas y un Iphone XR a cada uno de los integrantes. A la Propuesta Finalista Reto AITEX – Segundo clasificado se les otorgará un ordenador MacBook Air de 13 pulgadas, a cada uno de los integrantes. La Propuesta Finalista Reto AITEX – Tercer clasificado tendrá un ordenador MacBook Air de 13 pulgadas a cada uno de los integrantes. Para agradecer el trabajo y la involucración de los profesores, se entregará un ordenador portátil MacBook Air de 13 pulgadas a cada uno de los centros formativos cuyos alumnos sean finalistas. Resultados se darán a conocer a lo largo de mayo.