The examples populate this alert with dummy content

TEATRO “Queremos que la gente venga a conocernos” La nueva presidenta de la histórica Sociedad El Trabajo, Elisa Santonja, anima a la ciudadanía a participar en la actividad de la Sociedad, como el coro o el grupo de teatro clásico, entre otros martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (22/10/2019) Elisa Santonja accedió a la presidencia de la Sociedad El Trabajo hace unos meses y ha estado en Radio Alcoy para contarnos en qué proyectos están trabajando. Una representación teatral para diciembre y una gala lírica para la próxima primavera centran la programación artística. Es parte de la actividad que desarrollan en la sede social, ubicada en la plaza Vicent Andrés Estellés, a donde invitan a la ciudadanía que la visiten y que, si están interesados, participen en la misma o se hagan socios. Sobre estos y otros temas hemos hablado en Hoy por Hoy con la presidenta de El Trabajo.