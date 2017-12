The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO "Queremos unir las dierentes modalidades de ciclismo" Sergio Cortés, recién elegido presidente de la Unión Ciclista Alcoy, pasa por Ser Deportivos para hablarnos de los nuevos proyectos del histórico club ciclista viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/12/2017) Sergio Cortés, recién elegido presidente de la Unión Ciclista Alcoy, pasa por Ser Deportivos para hablarnos de los nuevos proyectos del histórico club ciclista. Sus objetivos, ideas, proyectos... Nueva sabia en la Unión Ciclista Alcoy que cumple con su función de defender el ciclismo en Alcoy. Escucha todo lo que tiene que contar Sergio Cortés refeerente al mundo del ciclismo.