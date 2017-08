The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “Queremos volver a crear el ambiente de barrio” Miembros de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Els Clots han visitado Radio Alcoy en el inicio de la semana de sus fiestas anuales lunes, 28 de agosto de 2017 Els Clots arranca el lunes 28 de agosto su semana grande de fiestas con actividades destinadas a los más pequeños, por ello, tres miembros de la renovada Junta Directiva de la Asociación de Vecinos han visitado Radio Alcoy. En mayo se produjo la renovación de la Junta, siendo Pastor Cano el presidente de la Asociación, Yolanda Monllor, secretaria y Ana Francés, miembro de la Comisión de Fiestas. Los tres han contado en los micrófonos de Radio Alcoy los objetivos que se plantean y también las novedades de la programación de las fiestas del barrio. Francés explica que a la nueva Junta Directiva le “importa mucho volver a crear el ambiente de barrio, esa vida en la calle, que los vecinos se conozcan, que compartan inquietudes, ya sean del barrio o sobre la vida en general”. Para ello, uno de los planes que más se repite en la programación de las fiestas es la cena de sobaquillo que pretende aunar a gran cantidad de vecinos cada noche. En cuanto al arranque de las fiestas, el lunes 28 de agosto, y teniendo a los niños como protagonistas de gran parte de las actividades durante la semana, a las 17 horas y durante toda la tarde, habrá juegos infantiles en la calle Pintor Laporta, número 11, justo donde se encuentra la Asociación de Vecinos. A las 18.30 horas habrá una merienda para todos los asistentes en el parque de la Asociación y a las 21.30 horas y como casi cada noche, cena de sobaquillo para los mayores en la Asociación de Vecinos. Según Pastor Cano, estos meses desde la renovación de la Junta, han sido de “mucho trabajo. Poco a poco vamos avanzando. Lo principal es que tenemos una junta joven que es lo que le hace falta al barrio. Espero que a final de año tengamos una asociación digna, siempre que el Ayuntamiento nos ayude un poco”. Yolanda Monllor, recalca los trámites que han tenido que realizar con la renovación de la Junta Directiva, y eso añadido a “querer mantener la actividad de la Asociación y preparar los trámites”. Respecto a la programación, “desde la Comisión hemos intentado ampliar actividades y traer cosas interesantes a la semana de fiestas”, asegura Ana Francés. Este año hay diversas novedades como una exhibición de judo, una sesión simultánea de ajedrez, un espectáculo de baile, juegos acuáticos y también maquillaje facial. El fin de las fiestas será el domingo 3 de septiembre con una misa, la entrega de trofeos de los juegos de mesa y como colofón, a las 13 horas habrá un concurso de paellas.