The examples populate this alert with dummy content

4 DESERTS "Quería disfrutar, pero me pudo la competitividad" Vicente Juan García gana en el desierto de Namibia el primero de los desiertos del gran slam de los 4 Deserts - Cuenta la dura carrera de ultrafondo en Ser Deportivos viernes, 18 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/05/2018) Vicente Juan García, no tiene límites. El corredor de ultrafondo se propuso volver a ganar el gran slam de los 4 Deserts que ya ganó en 2012 y el primero ya lo tiene en el bolsillo. Tras una durísima carrera, el bombero, ganó en las dunas de Namibia una prueba que se complicó mucho por el alto ritmo que marcaron sus opositores. Quiso disfrutar más, pero no pudo, ya que su gen ganador le hizo competir hasta el final con la carrera prácticamente ganada. En Ser Deportivos, lo cuenta todo, lo bueno, el sufrimiento, los momentos inolvidables y todo los detalles de la victoria.