The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMIA Queso sin leche, gazpacho vegano y bizcocho de boniato entre los ganadores de GastroCastalla La primera edición del concurso GastroCastalla ha contado con cerca de 200 personas inscritas entre chefs, profesionales y aficionados a la cocina que han realizado alrededor de 130 elaboraciones jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La primera edición del concurso de gastronomía GastroCastalla ya tiene ganadores. La creatividad y originalidad de los platos han sido algunas de las características que el jurado ha valorado a la hora de elegir a los galardonados. Las mejores elaboraciones de la categoría aficionados se han repartido un total de 1.800 euros mientras que cada uno de los premiados en la categoría de profesionales ha recibido un sello "UMH Saludable" expedido por la UMH. También se han concedido diplomas de reconocimiento a diversos platos por su alta calidad. El certamen ha contado con cerca de 200 personas inscritas entre chefs, profesionales y aficionados a la cocina que han realizado alrededor de 130 elaboraciones. Además, ha recibido inscripciones de 39 localidades de la provincia de Alicante, Murcia o de provincias andaluzas como Almería y Jaén. De todas las inscripciones presentadas, llegaron a la final más de 100 con cerca de 60 elaboraciones. La final de este certamen innovador en el que se degustaron las elaboraciones y se comunicó el nombre de los platos ganadores tuvo lugar el pasado lunes, 29 de enero, en Castalla. Los premiados recogerán sus respectivos premios y diplomas en unas semanas durante la gala de entrega de premios que tendrá lugar en esta misma localidad. Elaboraciones premiadas A la hora de presentar sus platos, los participantes eligieron participar en una, dos o tres de las opciones disponibles: entrante, tapa, bebida o snack; plato principal; o repostería o postre. Concretamente, en la categoría profesionales en la modalidad entrantes se ha premiado con el sello UMH Saludable "la tapa de quesos curados sin leche" de Quesos Mommus, un proyecto impulsado por los programas de Empredimiento del Parque Científico de la UMH, y se ha otorgado un diploma de reconocimiento a las "tostas con paté de tomates secos" del Centro de Nutrición y Salud Reverde, y a la "hamburguesa Gazpatxera" del Restaurante El Mosset Gourmet. Por su parte, en la modalidad plato principal se ha concedido el sello UMH Saludable al plato "lomo de conejo de campo", del Restaurante El Solet, y los diplomas de reconocimiento han recaído en el "gazpacho con pan bao" del Restaurante Bodegón de la Viscaya, y en el "gazpacho vegano con alioli de almendra", del Centro de Nutrición y Salud Reverde. Asimismo, en la modalidad de postres, fue galardonado con el sello UMH Saludable el "flan de almendras" del Centro de Nutrición y Salud Reverde, mientras que el diploma de reconocimiento "Torre Grossa de mantecado", de Helados artesanos Pedro Palacios. Por su parte, en la categoría aficionados y estudiantes de cocina fue premiado en la modalidad de entrantes con un total de 300 euros concedidos por UMH Campus Habitat el "plato de ensalada de habitas tempranas con arenques, tallarines de sepia y perlas wakame" de la Escuela de Hostelería de Cáritas de Murcia. También, con un premio del Ayuntamiento de Castalla de 300 euros la elaboración "Pil pil Basecao" del Instituto Cap de l’Aljub de Santa Pola. Asimismo, el jurado concedió un diploma de reconocimiento a la "mini hamburguesa de conejo con salsa de vino viejo" del Centro Público Integrado (CPI) de Formación Profesional (FP) Canastell. Asimismo, en la modalidad de plato principal fueron ganadores del premio de 300 euros de UMH Campus Habitat el plato de gazpacho fusión de ramen "Jekyll and Mister Hide" de esta escuela situada en San Vicente del Raspeig, y del galardón del Ayuntamiento de Castalla, también de 300 euros, las "manitas de cerdo rellenas de butifarra" del centro de formación Formanet Castalla. Además, el jurado concedió un diploma de reconocimiento a los "canelones de berenjena rellenas de conejo" y al "huevo a baja temperatura con espuma de remolacha", ambos del centro Canastell. Finalmente, en la modalidad postres, también de la categoría aficionados y estudiantes de cocina, fue galardonado con el premio de 300 euros concedido por UMH Campus Habitat "el bizcocho cítrico con base de boniato" de la escuela de Canastell, y con el premio del Ayuntamiento de Castalla, también de 300 euros, "la milla verde" del Centro de Formación Profesional de San Vicente del Raspeig. El jurado también otorgó dos diplomas de reconocimiento: uno al "bizcocho de boniato con cantueso y romero" del centro Canastell, y otro a la "tonia capritxet" de la aficionada Dolores Valor Nieto. La concejala de Iniciativa Empresarial y Modelo Productivo del consistorio de Castalla, Fuensanta López, ha destacado que el reto de impulsar este certamen residía en combinar de un modo natural la gastronomía más tradicional con la innovación en las cocinas, un logro que saben que han alcanzado con creces. Para el alcalde de la localidad, Antonio Bernabéu, esta primera edición de GastroCastalla ha sido un éxito en todos los sentidos: "Queremos que este certamen sea un referente con el que dar a conocer las habilidades de los participantes y poner en valor la calidad de la gastronomía de Castalla". Además, desde el Ayuntamiento tienen claro que la cocina puede llegar a ser un motor de creación de empleo y creación de riqueza no sólo en su localidad sino también en cualquier área geográfica. Criterios y actividades Para elegir a los ganadores de cada categoría, el jurado ha valorado aspectos como la creatividad y originalidad del plato, su presentación, el proceso de elaboración sus ingredientes, así como las técnicas culinarias empleadas. Asimismo, ha puntuado positivamente la adecuación a los criterios promulgados por el baremo de Alimentos 5S que se promueven desde UMH Campus Habitat (saludables, seguros, sabrosos, sostenibles y socialmente aceptados). Durante la jornada, además, se celebraron otras actividades, en las que se han incluido stands con productos innovadores elaborados por ganadores de diferentes ediciones del concurso New Food de la UMH. También tuvo lugar la ponencia “Innovación gastronómica: del aula a los fogones”, impartida por Iván Sarabia, responsable de Formación en la Escuela Ilicitana de Alta Cocina (ESIAC), y José Luis Pareja, profesor en este centro.