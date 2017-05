The examples populate this alert with dummy content

EL RACÓ DEL CRIM Qui va ser Manolo? 40 anys després segueix sense resoldre la mort d'un home al Preventori - El succés va commocionar la societat alcoiana posfranquista jueves, 25 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (25/05/2017) El mes de gener del 1977 un fet va commocionar Alcoi: la mort d'un jove al Preventori, quan va ser atacat per un encaputxat. Malgrat que les diferents investigacions tractaren d'esbrinar l'autoria, aquell assassinat continua sense resoldre. Ningú va saber mai qui era Manolo, com va anomenar la víctima, segons l'única testimoni, a l'atacant abans de morir. Amb aquest succés arranca a RÀDIO ALCOI El racó del crim, amb el periodista Mario Candela.