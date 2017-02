escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/02/2017)

Llega la jornada 27 de liga, y lo hace con el enfrentamiento entre las dos caras de la moneda de la tabla. El colista, el Eldense, recibe al segundo clasificado, el Deportivo Alcoyano de Toni Seligrat. Motivaciones muy diferentes las de ambos equipos, las del Eldense tratar de sumar puntos para obrar el milagro y salvar la categoría, o por el contrario, las de los blanquiazules, sumar puntos para seguir la estela del líder, el Barça B, lograr el play off y puestos a soñar, el ascenso a Segunda.

El Alcoyano es uno de los tres equipos que menos goles ha encajado, 20 en lo que va de temporada, por los 56 que lleva el Eldense en contra. 40 tantos a favor de los blanquiazules, siendo el tercer equipo más goleador, por los 20 del equipo de Elda. Aunque todo indica que el partido será una victoria para el Alcoyano el míster blanquiazul da un golpe de realidad. “Quien crea que el partido ya está ganado se equivoca. Si piensa eso es porque no sabe de fútbol, a un partido todo puede pasar, más si eres visitante y todavía más si es un derbi. Si piensa eso es porque no ha ido nunca al Pepico Amat y porque no conoce al Eldense”, ha señalado y recalcado Toni Seligrat, quien también ha explicado que su equipo y el cuerpo técnico han estado trabajando en ese aspecto, en saber que será un partido complicado aunque no lo parezca.

El Eldense está siendo muy inestable, muchos jugadores nuevos que apenas se conocen, el paso de varios entrenadores por el vestuario tampoco ha sido beneficioso para el equipo que no ha levantado cabeza durante toda la temporada.

Carlos Barreda, defensa del Alcoyano, también ha recalcado que “el míster ha incidido mucho en la idea de que no será un partido fácil. Será en césped artificial y no se nos está dando muy bien esa superficie. Parece un partido fácil y no será así, puedes relajarte al pensar eso pero estamos convencidos de que será complicado”. El blanquiazul también ha destacado la importancia de que la afición se desplace ya que “en los momentos malos nos levantan y nos empujan”.