POLÉMICA ¿Quién cuidará de los buitres? Fapas asegura a través de un comunicado que abandona el Projecte Canet por falta de recursos./ El Ayuntamiento insiste en que el mantenimiento de los buitres continúa con normalidad miércoles, 03 de mayo de 2017 Fapas-Alcoi, asociación responsable del Projecte Canet, ha enviado un comunicado en el que renuncia a cuidar de los buitres de los que se ha hecho cargo desde finales de los noventa, dice. Después de un año de negociaciones con el Ayuntamiento de Alcoy, los miembros de la entidad conservacionista han acordado que, a partir de la próxima semana, dejarán de prestar sus servicios. Una situación propiciada, aseguran, por la falta de recursos materiales y humanos que han denunciado sin éxito ante el Consistorio. El pasado 3 de marzo Fapas lanzó el último intento para desbloquear su posición a través de un escrito dirigido al alcalde, del que todavía no han obtenido respuesta. Una postura que consideran de “desprecio” hacia el proyecto, que cuenta con una colonia de más de un centenar de aves y que ahora, insisten, en el caso de que las administraciones implicadas no tomen las medidas necesarias, puede verse afectada negativamente y poner en riesgo su futuro. Fapas insiste en que cuenta con la vocación y experiencia necesarias para seguir estando al frente del Projecte Canet. Ante el comunicado de Fapas Alcoy, el Ayuntamiento sostiene que seguirá asumiendo tanto el suministro de alimento como el mantenimiento de las instalaciones del proyecto de reintroducción del buitre en la comarca. Dice el Gobierno que lleva tiempo trabajando para que el proyecto tenga continuidad.