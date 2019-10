The examples populate this alert with dummy content

EL MUNDO DE LAS 13 LUNAS ¿Quiénes son los guardianes? Javier Pérez Campos es periodista de Cuarto Milenio y nos habla del fenómeno de los guardianes miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO El mundo de las 13 lunas (23/10/2019) Todas las culturas han hablado de ellos, pero durante siglos han sido olvidados. Es la hora de sacar a la luz una antigua verdad. ¿Quiénes son los guardianes? Javier Pérez Campos, periodista y reportero del exitoso programa Cuarto Milenio ha seguido de cerca el fenómeno de las apariciones que salvan vidas. El autor nos presenta su libro 'Los Guardianes' de la editorial Planeta y nos habla de que éstos, aparecen en los límites de la vida, a veces son solo una voz. Otras, una presencia. Te guían, te ayudan y luego… desaparecen. Así lo constatan testimonios que van desde alpinistas perdidos hasta supervivientes del 11S. Todo esto y más en el programa El mundo de las trece lunas.