ESPAI ÀGORA "Quiero contribuir a que las ciudades sean más verdes" María Llanos Doménech expone su proyecto de jardines verticales, el mejor valorado en el programa 'Activa Ágora' miércoles, 13 de junio de 2018 La chica de las plantas es el mejor de los 10 proyectos del programa 'Áctiva Ágora', la aceleradora de empresas puesta en marcha por el Ayuntamiento y el CEEI. Al frente de la empresa está Mari Llanos Doménech, apasionada por los jardines verticales y por el trabajo de Patrick Blanc. Obra suya es el mayor jardín interior de estas características de España, instalado en unas oficinas de Valencia sobre una superficie de 300 metros cuadrados. Titulada en Diseño de Moda y vinculada al sector textil, Doménech explica en la entrevista concedida a Radio Alcoy que aspira a consolidarse en el sector para crear jardines con plantas autóctonas y "contribuir a que las ciudades sean más verdes".