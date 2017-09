The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Quiero demostrar que no se equivocaron conmigo” López Silva estrena el nuevo Atlántic - De forma excepcional realizamos el programa desde recreativos Atlántic para ver las mejoras del local jueves, 14 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/09/2017) El jugador del Alcoyano López Silva, ha estrenado las nuevas mejoras de los recreativos Atlántic, en la calle Isabel la Católica del grupo Recreativos Pastor. Como cada jueves solemos hacer, Ser Deportivos se traslada a Premium Sport Café, pero hoy de forma excepcional, lo hemos realizado en el citado local que ha tenido una serie de mejoras importantes. Con López Silva hemos hablado de él, de su pasado de su carrera y del partido del domingo ante el Villareal B, que se jugará el domingo a las 18.00 horas y que podrán seguir como siempre en directo aquí en Radio Alcoy. Un futbolista que cuenta con mucha experiencia y que está comprometido al máximo con su nuevo equipo. Cumple su segunda temporada y tiene claro que “quiero demostrar que no se equivocaron conmigo cuando apostaron por mí”, aseguró.