The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Quiero que la plantilla del Alcoyano en tres años tenga 10 jugadores de Alcoy” El Secretario Técnico del Alcoyano, José Luís González, pasó por Ser Deportivo desde Premium Sport Café para tomar “el café del Alcoyano” y hablar del nuevo proyecto viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/06/2019) El Secretario Técnico del Alcoyano, José Luís González, habló en Radio Alcoy de lo que pretende que sea el proyecto del Alcoyano tanto esta, como las próximas temporadas. Habló de lo que quiere para Alcoyano que no es otra cosa que el equipo vuelva a ser competitivo y que la afición recupere la ilusión por el equipo. Además dejó caer que entre David Porras y Vicente Parras, uno de los dos tiene cierta ventaja para ser entrenador del Alcoyano, la semana que viene se dará el nombre del técnico. Muchos son los temas con los que hemos hablado con el Secretario Técnico José Luís González.