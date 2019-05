The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA ELECTORAL Quique Ruiz confía en mejorar para el PP los resultados electorales El alcaldable del Partido Popular ha presentado su programa de gobierno que se centra en torno a 23 retos para transformar Alcoy con un equipo renovado jueves, 09 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/05/2019) El Partido Popular ha presentado este jueves su programa de gobierno que centra en torno a 23 retos para transformar Alcoy, a cargo de un equipo renovado. Su alcaldable, Quique Ruiz, confía que el trabajo iniciado el pasado mes de noviembre contribuya a "obtener mejores resultados que en las pasadas elecciones generales y autonómicas". El documento en el que han trabajado los populares es el resultado de reuniones con más de 90 colectivos locales. En ellas se han seleccionado 290 propuestas por su viabilidad, según ha explicado Ruiz en rueda de prensa. La economía, el centro histórico y el patrimonio son los tres ejes sobre los que gira su propuesta en la que destacan, el mantenimiento de la ciudad, el apoyo a la apertura de negocios a través bonificaciones fiscales y ayudas al alquiler, en especial en el centro, o un plan director para que el Molinar sea un referente patrimonial.