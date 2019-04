The examples populate this alert with dummy content

AUDIENCIA Radio Alcoy alcanza los 49.000 oyentes diarios El grupo de emisoras que componen Radio Alcoy Onda Media Cadena SER, Alcoy FM Cadena SER y Los 40 Alcoy incrementa en 1.000 oyentes diarios respecto a la anterior oleada del EGM jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy registra un nuevo incremento en el número de oyentes. El grupo radiofónico, que componen las emisoras de Radio Alcoy Onda Media Cadena SER, Alcoy FM Cadena SER y Los 40 Alcoy alcanza los 49.000 oyentes diarios, según el último Estudio General de Medios (EGM). La primera oleada del EGM mejora la audiencia media entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, con 1.000 oyentes diarios más de media. El dato anterior, de 48.000 oyentes, de Radio Alcoy Onda Media, Alcoy FM Cadena Ser y Los 40 Alcoy, ya supuso una notable crecida a finales del año pasado. Una vez más gracias a los oyentes y a quienes depositan su confianza en el grupo Radio Alcoy.