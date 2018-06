The examples populate this alert with dummy content

RADIO EN DIRECTO Radio Alcoy desde el Francisco Laporta con los Premis Sant Jordi de fútbol base De 12.00 a 13.00 horas estará en directo para contar el ambiente del torneo internacional de fútbol base sábado, 16 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy no podía faltar a la cita y estará hoy sábado en directo de 12.00 a 13.00 horas para contar el ambiente del torneo internacional de fútbol base que comenzó ayer y que hoy estará durante todo el día en el polideportivo Francisco Laporta. Más de 1.200 niños participan en una competición internacional, 33 clubs, 70 equipos, 90 partidos... son algunos datos de una segunda edición que se ha consolidado. Valencia, Getafe, Hércules, Albacete, Betis, además de equipos locales y de la comarca. Todo un acontecimiento deportivo que contaremos desde las 12.00 horas en el 1485 de OM, 100.8 de FM, App Ser o en esta misma web.