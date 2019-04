The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Radio Alcoy llama a la Festa 2019 Arjona ilustra la portada de la tercera guía de Moros y Cristianos de Radio Alcoy - La publicación se presenta este martes 9 de abril con nuevos contenidos y colaboradores lunes, 08 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una obra de Arjona ilustra la portada de Festa 2019. Además, entre los colaboradores de la tercera edición de la guía de Moros y Cristianos de Radio Alcoy destacan las incorporaciones de Isabel-Clara Simó, Llúcia Martín, Jordi Botella, Ana María García, que se suman a Javier Llopis, Jesús Trelis, Ferran Cano, Carles Figuerola, Daniel Moltó, Joan Mestre, Marc Grau, Santi Hernández y Mireia Pascual. Además también aportan sus conocimientos sobre la música festera, Alfonso Jordá, de las Embajadas, Juan Javier Gisbert y Paco Aznar, sobre el sainete festero alcoyano. Se suman a las entrevistas y reportajes de los cargos festeros, curiosidades y actos y actividades entre otros. No falta el tradicional análisis del tiempo de Enrique Moltó. La tercera edición de la Guía Festa se presenta este martes 9 de abril en Hoy por Hoy Alcoy. Los 7.000 ejemplares editados comenzarán a difundirse a continuación en los establecimientos colaboradores, la Tourist Info, el Museu Alcoià de la Festa y en Radio Alcoy.