COMUNICACIÓN Radio Alcoy prepara su salto a la web corporativa de la Ser La edición digital de la cadena nacional consigue, con 8.983.000 usuarios únicos, su record histórico martes, 24 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy prepara su integración a la web corporativa de la Cadena Ser. La edición digital de la Cadena Ser ha batido estos días su récord histórico en su audiencia digital con 8.983.000 usuarios únicos. Consigue así su mejor dato de la historia en ComScore y supera por cuarto mes consecutivo los ocho millones de usuarios únicos. También LOS40.com se mantiene como la marca líder de la radiomusical en Internet, con 2.196.000 usuarios únicos. Cadenaser.com, sigue imbatible en el ranking de radio con una diferencia de más de 1.500.000 de usuarios únicos respecto a Cope.es y una distancia de 7.455.000 respecto a Ondacero.es Los contenidos de Radio Alcoy pasarán a la web corporativa de la Cadena Ser a través del actual dominio, www.radioalcoy.com. Una vez se produzca el tránsito, el usuario podrá acceder también a los contenidos anteriores mediante nuestra hemeroteca que quedará ubicada en hemeroteca.radioalcoy.net.