COMUNICACIÓN Radio Alcoy renueva su web Comienza el traslado de la información digital a la página corporativa de Cadena Ser miércoles, 01 de abril de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy ha iniciado el traslado de su información digital a la web corporativa de la Cadena Ser. En esta dirección está ya disponible la información local y comarcal de Radio Alcoy junto a otros contenidos elaborados con el resto de emisoras de la SER.