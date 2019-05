The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Radio Alcoy retransmite el Himno y las Entradas La emisión para contar la Festa del Pasdoble comenzará a las 19 horas viernes, 03 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy retransmitirá esta tarde el Himno de Fiestas y mañana las Entradas de las tropas cristianas y moras. La emisión en directo para contar la Festa del Pasdoble comenzará a las 19 horas a cargo de Maribel Vicedo, Paco Aznar y Paco Agulló. Y contaremos como invitada a Alexandra Soler Aguilar, músico, soprano y directora de la Coral Polifónica Alcoyana. Y mañana, a las 11 horas iniciaremos la retransmisión de la Entrada Cristiana de la mano de Lucía Gadea, Ismael Mayor y Paco Agulló y, como invitado, a Alfonso Jordá Morey, presidente de l’Asociación de Amigos de la Música de Alcoy. Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, estaremos en directo para contarles el despliegue de las huestes de la media luna.