Rafa Calbo, passió per la creació i per la docència

El murer Rafa Calbo té nombroses vessants i en totes elles aporta la seua passió per l'art. Passió per la creació i passió per la docència. Són ja molts els anys que forma part del claustre de professor de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, durant molt temps en el seu equip directiu. També porta molt temps dins de la iniciativa ArtNostre, creada per altre docent d'aquest centre, el recordat Josep Albert Mestre, que fa poc ha donat a conèixer els artistes que formen part de la VI Biennal d'Arts Plàstiques, i per últim com a creador, com artista plàstic fa molt poc va fer el cartell de la Mostra de Teatre o la identitat corporativa de la Col·lecció Museogràfica Municipal de Muro. De tots aquestos aspectes i de molts altres ens parla en aquesta entrevista en Radio Alcoy. "No sé massa bé si sóc un dissenyador gráfic que pinta o un pintor que dissenya", explica Rafa. Ací el podeu escoltar.