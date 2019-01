The examples populate this alert with dummy content

FERIA TEXTIL Rafa Climent y Julia Company apoyan al textil valenciano en Heimtextil Ha anunciado una ayuda de 32,2 millones de euros para los 17 sectores productivos valencianos, entre ellos el textil miércoles, 09 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/01/2019) El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha aprovechado su visita a Heimtextil para refrendar su apoyo con la convocatoria de ayudas que ascienden a 32,2 millones a los sectores productivos valencianos. Las ayudas publicadas el pasado 3 de enero en el Diari Oficial vienen a reforzar a los 17 sectores que podrán beneficiarse de ellas, entre ellos el textil. El conseller Climent, ha destacado el hecho de que el sector afronte con optimismo el año y ha anunciado su compromiso con las ayudas para la renovación de maquinaria, mejorar la calidad y el diseño. "Hemos notado entre los empresarios un optimismo generalizado tras los últimos cuatro años de crecimiento sostenido. Con estas ayudas queremos que se modernice la maquinaria, se mejore en diseño, en calidad, de cara al exigente mercado internacional". Lo ha explicado en su visita a la primera feria del textil, Heimtextil que se celebra hasta el viernes en Frankfurt. Climent ha acudido junto a la directora general de IVACE, Julia Company quien ha destacado la importancia de la cita, "se trata de la feria más importante del textil-hogar e IVACE ha querido estar con las 80 empresas valencianas presentes con un estand conjunto con ATEVAL". En total se reúnen más de 3.000 expositores procedentes de 65 países diferentes del 8 al 11 de enero. De las 135 empresas españolas, 80 son valencianas.