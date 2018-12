The examples populate this alert with dummy content

HISTORIA Rafa Hernández presenta su libro sobre el Alcoy de la II República El acto tendrá lugar hoy viernes a las 19'30 horas en el Círculo Industrial viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El doctor en historia Rafa Hernández presenta hoy a las 19'30 horas en el Círculo Industrial el libro 'La ciutat d'Alcoi durant la Segona República". Se trata de su tesis doctoral que ahora ha tomado forma de libro coeditado por el CAEHA, Centre d'Estudis Històrics i Arqueòlogics, y la Editorial Tívoli. Rafa Hernández ha estado en el estudio de Radio Alcoy para dar detalles de su libro. Además de componente del CAEHA y profesor jubilado, Rafa Hernández es uno de los fundadores de la Asociación Coratge de afectados por el daño cerebral. Con esta publicación, todos los días de esta semana se ha presentado un libro.