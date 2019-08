The examples populate this alert with dummy content

TRIATLÓN Rafa Linares destaca en el Ironman de Copenhague Hace su mejor tiempo en una prueba de esta distancia y acaba en el puesto 14 de su grupo de edad, de 40 a 44 años sobre 377 participantes lunes, 19 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/08/2019) El polifacético deportista alcoyano, Rafa Linares, en esta ocasión en su regreso al triatlón, ha logrado su mejor marca en un Ironman, casi 4 kilómetros de natación, 180 de bicicleta y para acabar el maratón, 42,2 kilómetros de carrera a pie, con un tiempo de 9 horas, 32 minutos y 45 segundos en la prueba que ha disputado en la capital de Dinamarca, Copenhague. Este tiempo le ha permitido acabar en el puesto 14 de su grupo de edad, de 40 a 44 años, en el que participaban 377 triatletas, finalizando el 109 de los 2.155 deportistas masculinos inscritos y el 117 de los 2.568 en total. Para complicar aún más la prueba la parte final de la misma se ha desarrollado bajo una intensa lluvia. No le ha faltado el apoyo de su familia, su mujer y sus hijos, en tierras danesas.