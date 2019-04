The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Rafa Mengual analiza las semifinales de la liga local de baloncesto En el programa Tiros Libres, el vicepresidente de la competición local habla de las semifinales en liga y copa - La base del NB Alcoi sigue dando buenas noticias martes, 26 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/03/2019) En el programa Tiros Libres con patrocinio de Mutua Levante la liga local de baloncesto Mutua Levante es protagonista ya que ha llegado al tramo decisivo de la temporada. En la liga ya hay un finalista como es el Nirvel tras ganar 2-0 al Eatgreen en su semifinal, con un segundo triunfo por un punto, mientras que la segunda semifinal, Filà Cides-Font Roja, se decidirá en un tercer partido, al estar empatada a una victoria para cada equipo. De todo esto nos informa, uno de los dos vicepresidentes de la liga local, Rafa Mengual. También explica que este fin de semana se juegan las semifinales de Copa entre el Nirvel-Servinegar y el Círculo Industrial-Jordá Oleohidráulica. En la primera parte del programa se repasan los resultados de los equipos del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante con derrotas de los equipos séniors, masculino y femenino, y victorias entre los equipos de las categorías inferiores.