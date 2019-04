Rafa Serralta presenta la llista del PP d'Ibi

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/04/2019)

El Partit Popular d’Ibi ha presentat la llista del candidats que acompanyen a l’alcaldable, Rafa Serralta, en les eleccions municipals del 26 de maig.

Serralta ha calificat la llista d’un equilibri entre la continuïtat, amb components que l’han acompanyat en anys anteriors, i novetat, amb les noves incorporacions.

Com a número 2 està María José Herrero, com a 3 Santiago Cózar, com a 4 Rubén Barea, com a 5 Miriam Laurí, com a 6 Pepe Palau i com a 7 Pilar Herráiz, el 8 Luis Vicente Martí, el 9 Nuría Guillem i el 10 Loli de la Asunción, per citar els deu primers números de la llista.

En el mateix acte es va aprofitar per a fer un balanç dels últims anys de legislatura on Serralta ha destacat que s’ha acomplit un 82% del programa inicial previst.