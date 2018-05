The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Rafa Valls abandona el Giro por una caída El contestano sufre una fuerte contusión en el costado que le ha dejado KO en la ronda italiana miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La mala suerte se cebó con Rafa Valls que en la etapa más larga sufrió una importante caída que le ha obligado a abandonar el Giro de Italia. El Movistar Team explica lo sucedido y de momento descarta rotura de costilla. “El alicantino se fue al suelo junto a Rubén Fernández en la aproximación a la segunda de las tres cotas puntuables del día, Bruzzolana (3ª), y con un agudo dolor en las costillas hubo de abandonar la carrera y subirse al coche de Movistar Team conducido por Chente García Acosta, con quien se dirigió al camión radiológico ubicado en la meta. Los primeros chequeos a los que fue allí sometido revelaron únicamente una contusión costal, si bien la inmediatez del incidente y los exámenes requerirá de nuevas pruebas en los próximos días”. Punto final para el ciclista contestano en la ronda italiana a mitad de la prueba, por una caída que deja a Valls fuera de combate cuando estaba en un momento dulce. Dentro de lo malo, al no haber rotura, la recuperación será mucho más corta.