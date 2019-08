The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Rafa Valls busca hacer méritos en Polonia para ir a la Vuelta a España Está disputando la vuelta polaca con su equipo, el Movistar, que todavía no ha dicho los nombres de los ciclistas que saldrán de Torrevieja el 24 de agosto lunes, 05 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/08/2019) El ciclista contestano Rafa Valls está disputando la Vuelta a Polonia. Un buen resultado en esta carrera por etapas le permitiría convencer aún más a sus directores del Movistar para que fuese uno de los elegidos para tomar parte en la Vuelta a España 2019 que partirá el sábado 25 de agosto desde Torrevieja y tendrá paso por nuestras carreteras, con Ibi como centro de atención. Radio Alcoy pudo hablar con Rafa Valls poco después de su victoria en la Clásica de Ordizia y antes de embarcarse en la aventura polaca. En la entrevista habla de su deseo de participar en la ronda española, por lo que ya ha estado estudiando el recorrido de las etapas de la provincia de Alicante. Aún así lo único que pide es no tener más graves percances, lo que está siendo el gran lastre de su brillante carrera ciclista.