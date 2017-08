The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Rafa Valls se despide de la Vuelta a España El ciclista de Cocentaina no podrá participar en la cita nacional debido a una rotura de cadera de la que será operado próximamente martes, 08 de agosto de 2017 El ciclista de Cocentaina, Rafa Valls, se pierde la Vuelta Ciclista a España por una rotura de cadera. El equipo de Valls, Lotto Soudal, lo ha anunciado en su página web, explicando que la rotura la ha sufrido en un entrenamiento y que será operado próximamente. El ciclista que ocupará el puesto de Rafa Valls en la Vuelta será el australiano Adam Hansen que inicialmente no fue seleccionado. Apenas 11 días antes de que dé comienzo la Vuelta, Valls ha visto truncada esta cita y lo que resta de temporada. El de Cocentaina ya se perdió la Vuelta en 2015, ese año debido a un proceso vírico, y en 2016 varias lesiones le lastraron la temporada. Este año la cita nacional con el ciclismo pasa por varias localidades de la comarca, entre ellas, Ibi o Alcoy el 26 de agosto en la octava etapa.