CICLISMO Rafa Valls se reencuentra con la victoria en la Clásica de Ordizia El ciclista contestano, castigado por caídas y lesiones, no había podido levantar los brazos en meta desde hacía cuatro años y medio - Entró en Villafranca en solitario con casi medio minuto de ventaja sobre sus perseguidores lunes, 29 de julio de 2019 El ciclista contestano Rafa Valls se ha impuesto en la Prueba de Villafranca-Clásica de Ordizia, la clásica más antigua del país, que con ésta cumplía 96 ediciones. Valls entró destacado en solitario en línea de meta, con casi medio minuto respecto a sus perseguidores, un grupo de otros diez ciclistas encabezados por Jesús del Pino. El contestano arrancó del pelotón en la última subida al Alto de Abaltzisketa a cuya cima llegó con 20 segundos de ventaja. En el descenso aún logró ampliarla hasta los 29. Con este triunfo pone fin a cuatro años y medio de sequía, sin poder levantar los brazos en la línea de meta, perseguido por las caídas y las lesiones. Valls ha explicado que este triunfo ha sido muy importante puesto que con él ponía fin a su mala racha y daba las gracias a sus compañeros del Movistar Team pues habían realizado un gran trabajo durante toda la carrera que él pudo rematar. Su próxima cita será la Vuelta a Polonia.