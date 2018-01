The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Rafa Valls y Rúben Plaza estarán en la Volta a la Comunitat Valls estará con el Movistar de Alejandro Valverde que también participa, Plaza, correrá en el equipo israelí del Israel Cycling Academy martes, 23 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El 31 de enero comenzará la 69 edición de la Volta a la Comunitat Valenciana de ciclismo con marcado carácter en la comarca. La cuarta etapa que comenzará en Orihuela será la etapa Reina con final en Cocentaina. Tendrá dos pasos por la localidad contestana una etapa que puede decidir el título, será el 3 de febrero. El contestano Rafa Valls, del equipo Movistar, ha confirmado su participación, que llegará junto a Alejandro Valverde, uno del os favoritos para ganar la prueba. Por su parte el ibense Rubén Plaza participará con su equipo Israel Cycling Academy. La participación de estos dos grandes corredores hace que la Vuelta a al Comunitat Valenciana de este año sea sin duda muy importante para la comarca. Cocentaina, se consolida como uno de los referentes del ciclismo nacional después de su último gran evento, la organización del Campeonato de España de ciclismo en ruta en el 2016.