DESIGNACIÓN Rafael Briet, nuevo director general de Vivienda de la Generalitat El ex alcalde de Cocentaina se muestra ilusionado ante su regreso a la gestión después de tres años como diputado autonómico viernes, 06 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp “Quien me conoce sabe que lo que más me gusta de la política es la gestión y el trato con los ciudadanos”. Con esta premisa, el ex alcalde de Cocentaina, Rafael Briet, regresa a la administración, ahora autonómica, como nuevo director general de Vivienda. Ha sido designado en el pleno del Consell celebrado este viernes. Briet, también secretario general del PSOE comarcal, se muestra ilusionado ante el reto que le ha confiado el presidente Ximo Puig. En el año que resta de legislatura, el nuevo director general aspira a poner en marcha “políticas propias” aunque la prioridad es fomentar las viviendas sociales y ejecutar los planes de renovación del parque de viviendas de la Comunidad Valenciana. Quien fuese alcalde de Cocentaina entre 2007 y 2015 sustituye en el cargo a Rebeca Torró, alcaldesa en funciones de Ontinyent después de que Jorge Rodríguez se apartase del cargo por estar investigado en un caso de presunta corrupción en la Diputación de Valencia.