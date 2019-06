The examples populate this alert with dummy content

CONSELL Rafael Climent renueva en el nuevo gobierno valenciano de Ximo Puig El murero seguirá al frente de la consellería de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Comercio y Trabajo lunes, 17 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El president de la Generalitat, Ximo Puig, los nombres de las personas que conforman el nuevo gobierno valenciano entre las que se encuentra Rafael Climent, que renueva como conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. De las filas socialistas, de los cinco consellers actuales, la única salida es la de María José Salvador, hasta ahora titular de Obras Públicas y que ha pasado a ser vicepresidenta primera de Les Corts. Se mantienen el president Ximo Puig, Vicent Soler, como conseller de Hacienda y Modelo Económico; Gabriela Bravo, como consellera de Justicia, Interior y Administración Pública; Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública; Arcadi España, el hasta ahora jefe de gabinete de Ximo Puig y que se estrena en las labores de gobierno, al frente de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad; al igual que Carolina Pascual, que se ocupará de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Carolina Pascual es la decena del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunitat Valenciana. Entre los consellers vinculados a Compromís, se confirman las salidas de los hasta ahora consellers Manuel Alcaraz y Elena Cebrián, que han sido los titulares de las carteras de Transparencia y Agricultura y Medio Ambiente. Se mantienen, además de Mónica Oltra, Vicent Marzà como conseller de Educación, Cultura y Deporte (pierde eso sí, la competencia de universidades), y Rafael Climent, al frente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Y se estrena como consellera Mireia Mollà, que se encargará de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Por último, de Unides Podem - Esquerra Unida, además de Rubén Martínez Dalmau, entra en el gobierno valenciano Rosa Pérez Garijo, coordinadora de EUPV, que estará al frente de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Este lunes a las 10:30 horas está previsto que el nuevo Consell de Ximo Puig tome posesión de sus cargos en un acto en el Palau de la Generalitat y se realice la tradicional foto de familia.