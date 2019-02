Rafael Miralles i Mary Sary Martí 'enamoren' al concurs literari de la Tercera Edat

Rafael Miralles i Mary Sary Martí han arribat al cor amb els seus textos al certamen literari de la Tercera Edat, que han guanyat en les respectives categories. La Regidoria de Polítiques Socials va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alcoi l’acte de lliurament del sisè concurs que es realitza amb motiu de Sant Valentí.

La iniciativa ha comptat amb una àmplia participació, amb un total de 23 obres presentades, de les quals 16 eren poemes i 7, cartes. El jurat del concurs format per Jacqueline Charron, Silvestre Vilaplana i Majo Pallarés, va determinar que en la categoria de poesia Rafael Miralles guanyara amb Recuerdos, mentre que el segon va ser per Tonalitats d’estima, escrit per Margarita Company. En l'apartat de prosa, el primer premi va ser per Mi gran Regalo, de Mary Sary Martí, mentre que Elisa Baldó va aconseguir el segon premi.

Els quatre premiats van llegir les seues obres i van emocionar a tot el públic assistent.La regidora de Polítiques Socials, Aroa Mira, va fer el lliurament dels premis, que van ser d'un dinar per a dos en el cas dels guanyadors i d’un bolígraf de disseny per als segons. Cal assenyalar que a banda dels premis principals, tots els participants han obtingut un obsequi, en aquest cas, un llibre que recull tots els poemes i proses presentades al concurs, així com uns bombons amb forma de cor.