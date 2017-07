The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Rafael Miró renueva como presidente del PP de Alcoy Designa a Lola Alba secretaria general y a Ignacio Palmer coordinador general - Renueva el 30% del comité ejecutivo viernes, 07 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/07/2017) Rafael Miró ha renovado su cargo de presidente del Partido Popular de Alcoy. Encabezaba la única candidatura, como adelantó RADIO ALCOY, formada por otras 22 personas. La nueva ejecutiva renueva a un 30% de sus miembros. La diputada nacional Lola Alba será la secretaria general mientras que el concejal Ignacio Palmer ha sido designado coordinador general. “Con este nuevo comité, se consolida el nuevo equipo que surgió en 2012 sumando nuevos componentes de diferentes generaciones y que aportan una nueva visión de la realidad. En definitiva se ha constituido un equipo representativo de la sociedad alcoyana con el fin de recuperar la alcaldía en 2019”, afirma el presidente. A las designaciones de Alba y Palmer se añade la de Eduardo Tormo como secretario de Organización. También se incorpora Guillermo Roca como secretario de Interactividad con la ciudadanía y Opinión Pública. Siguen en la ejecutiva José Sempere, Olga Trujillo, José Luis González, Amalia Payá y Anabel Trujillo. Agustín Silvestre será el nuevo presidente del Comité Electoral. La estructura del partido, señala el PP, permite mantener la gestión política en tres líneas estratégicas: acción de gobierno, bases del partido e interactividad con la ciudadanía. “Con este nuevo Comité Ejecutivo y el apoyo que están demostrando los afiliados del Partido Popular de Alcoy, estoy convencido de que afrontamos esta segunda mitad de legislatura con la fuerza y las capacidades necesarias para con seguir la Alcaldía en 2019 y trabajar para que Alcoy recupere todo lo que ha perdido durante los últimos años”, ha manifestado Miró.