SESIÓN DE INVESTUDURA Rajoy abole las reválidas hasta que haya pacto educativo El presidente del Gobierno en funciones anuncia la medida durante la segunda jornada de la primera sesión de investidura jueves, 27 de octubre de 2016 Información de Adela Molina, cadenaser.com El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado que dejará en suspenso las polémicas reválidas de ESO y Bachillerato previstas en la LOMCE. No habrá que aprobar estos exámenes para tener el título. La de bachillerato contará únicamente para acceder a la universidad y sólo tendrán que hacerla los estudiantes que quieran estudiar una carrera. Durante una de las réplicas al portavoz socialista Antonio Hernando, Rajoy ha explicado que el nuevo ejecutivo va a "abordar la suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones de finales de la ESO y del Bachillerato hasta que concluyamos el pacto por la educación" y "hasta ese momento la evaluación final del Bachillerato no será necesaria para adquirir el título y tendrá valor únicamente para acceder a la universidad". Lo que ha anunciado Rajoy supone en la práctica dejar las cosas como estaban antes de la LOMCE. No habrá que aprobar un examen final para tener el título de secundaria ni el de bachillerato. Quienes quieran ir a la universidad tendrá que hacer una prueba que, en palabras del ministro de Educación, "se va a parecer mucho a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)" que existía hasta ahora. Aún no conocemos los detalles del examen, el ministerio tiene que aprobar la Orden Ministerial que fijará las características de las pruebas antes del 30 de noviembre, pero Educación ya ha anunciado cambios significativos respecto al planteamiento original de las reválidas. No van a ser tipo test, ni se va a hacer el mismo examen en toda España. Tras llegar a un acuerdo con los rectores se decidió mantener un modelo muy parecido al que había, al de la PAU. Las comunidades autónoma de distinto signo político han acordado además mantener el distrito único universitario, es decir, que como hasta ahora con la PAU e independientemente de cómo sea la prueba, examinarse en cualquier comunidad permitirá entrar en cualquier universidad del Estado. El anuncio de Rajoy se produce solo unas horas después de la jornada de huelga y las manifestación que han recorrido este miércoles España en protesta por esas reválidas.