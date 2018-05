The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Ramón García i Soler será el director del Himno de Fiestas de Cocentaina El músico está vinculado al Ateneu Musical, que dirigió entre 2012 y 2014-El acto que protagonizará será el viernes 10 de agosto a partir de las ocho de la tarde en la plaza de El Pla sábado, 19 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Federación Junta de Fiestas de Cocentaina ha aprovechado el marco de las celebraciones del 418 aniversario de la elección y proclamación de San Hipólito Mártir como patrón del municipio para anunciar que Ramón García i Soler será el director del Himno de Fiestas de este año. El maestro, compositor y director tiene gran vinculación con Cocentaina ya que dirigió al Ateneu Musical entre 2012 y 2014. Además cuenta con una importante trayectoria en el ámbito de la Música Festera que queda reflejada en reconocidas piezas dentro de este género como la marcha cristiana Batallers, la marcha mora Lidia o el pasodoble Amado; entre otras muchas. El Vicepresidente Musical de la entidad festera, Francisco Valor, ha destacado que Ramón García i Soler ha aportado nuevas técnicas de composición a la Música Festera al mismo tiempo que ha llevado la misma fuera de nuestras fronteras debido a que sus obras se han llegado a interpretar en Estados Unidos, Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Japón, Canadá o el Reino Unido. Asimismo ha calificado a García i Soler como un referente para los compositores contemporáneos “la gran trayectoria que le avala ha sido uno de los principales motivos que nos han llevado a pensar en él para que dirija el Himno de Fiestas de este año. Es un asiduo también a los conciertos festeros de Cocentaina de cada año y ya nos ha transmitido que afronta este reto con mucha ilusión. Con su elección seguimos apostando desde la Junta de Fiestas por abrir el acto de la interpretación del Himno a otros compositores y músicos que destacan dentro del ámbito de la Música Festera”, asegura. El Himno de Fiestas, cuya letra creó el poeta Gerard Mur i Pérez y a la que el compositor José Insa Martínez le puso la música, será dirigido por Ramón García i Soler el viernes 10 de agosto a partir de las ocho de la tarde en la plaza de El Pl La Junta de Fiestas de Cocentaina ha dado a conocer también otros nombres propios que tendrán un protagonismo destacado antes de que llegue la trilogía festera en honor a San Hipólito Mártir del 2018. El sábado 7 de julio tendrá lugar la Presentación de Cargos a las diez de la noche en el Patio de Armas del Palau Comtal en un acto conducido por el periodista local Gabriel Pascual que actualmente desempeña su actividad profesional en la Cadena Cope de Alcoy. En la misma velada se descubrirá el cartel anunciador, obra del artista Pau Sellés Alós, mientras que el párroco de la iglesia del Salvador y uno de los Asesores Religiosos de la Junta de Fiestas, Don Ramón Micó Colomer, ejercerá de mantenedor. Por último el viernes 20 de julio, a las nueve de la noche, se presentará la Revista de Fiestas y en esta ocasión Iván Carbonell Iglesias será el mantenedor. Este acto estará conducido por la periodista contestana Anna Cortés Morant.